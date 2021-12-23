«Ситимобил» усилил стандарты качества для водителей такси
Сервис городской мобильности «Ситимобил» обновил стандарты качества для водителей партнеров, выполняющих перевозку пассажиров.
Как сообщает 23 декабря корреспондент «Известий» со ссылкой на пресс-службу сервиса, компания отдельным пунктом прописала требования по взаимодействию с пользовательницами сервиса: водителю запрещено затрагивать личные темы, делать комплименты, намеки сексуального или интимного характера, а также прикасаться без согласия.
Отмечается, что данные стандарты включены в обучение, которое проходит каждый водитель партнеров всех тарифов.
8 октября стало известно, что в Подмосковье впервые оштрафовали агрегатора такси «Ситимобил» за передачу заказа водителю без QR-кода о прохождении вакцинации от коронавируса. «Ситимобил» предстоит выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.