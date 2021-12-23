«Нафтогаз» решил в 2022 году начать добычу газа на шельфе Черного моря

«Нафтогаз» летом 2022 года может начать добычу газа на новых украинских месторождениях, в том числе на шельфе Черного моря. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщил глава компании Юрий Витренко.

Ранее в этот день он отметил, что крупнейшие месторождения газа Украины находятся на финальной стадии эксплуатации, в ряде случаев они опустошены уже на 80%. При этом он выразил уверенность, что компания сможет нарастить добычу внутри страны.

«У нас есть перспективные месторождения, новые участки, на которых мы планируем начать добывать газ, что позволит нам совокупно увеличить добычу. Это и шельф Черного моря, мы закончили сейсмические исследования на так называемом ближнем шельфе Черного моря», — сказал Витренко на пресс-конференции.

Также он указал на перспективные участки в рамках соглашений о распределении продукции в разных частях страны — «от Карпат до Донецкой, Харьковской областей».

«Там есть перспективные ресурсы газа и нефти, которые мы планируем добывать», — заверил он.

13 декабря Витренко заявил, что в украинских хранилищах «нормальный объем газа» и «проблем с прохождением зимы быть не должно». В то же время он отметил, что в стране сложилась сложная ситуация с углем, однако компания может подстраховать электрогенерирующие предприятия.

2 ноября бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин сообщил, что предстоящая зима будет крайне сложной для Украины. Он отметил, что при текущих ценах на энергоресурсы страна не сможет пережить еще один отопительный сезон.