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В «Нафтогазе» допустили незапуск «Северного потока – 2»

Глава «Нафтогаза» Витренко допустил, что «Северный поток – 2» могут в принципе не запустить
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Есть вероятность, что газопровод «Северный поток – 2» вообще не будет введен в эксплуатацию. Такое мнение выразил глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью «РБК-Украина», которое было опубликовано 23 декабря.

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«До этого мы считали, что самый негативный сценарий для нас, если он запустится в мае. Но теперь мы видим, что процесс еще больше затягивается. Поэтому он, скорее всего, не запустится до конца первого полугодия. <…> К осени это лучший вариант для «Газпрома». При этом мы считаем, что есть существенная вероятность того, что он не запустится в ближайшее время или не запустится вообще», — сказал он.

Накануне «Нафтогаз» подал в Еврокомиссию жалобу, в которой попросил обязать «Газпром» выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки на украинско-российской границе.

По мнению Витренко, действия «Газпрома» являются антиконкурентными и повлекли за собой значительные негативные последствия для всех европейских потребителей.

Депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек в беседе с «Известиями» отметил необычность того, что частная компания, которая находится не в Евросоюзе, подает жалобу в Еврокомиссию на другую частную компанию.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока – 2». Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В компании пообещали учредить такую «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям.

За день до этого, 15 ноября, глава «Нафтогаза» рассказал о том, что компания примет участие в сертификации российского проекта. Аналогичное объявление сделала и компания «Оператор ГТС Украины».

При этом глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что задержка ввода в эксплуатацию СП-2 является заслугой Украины. Он подчеркнул, что Киев вместе со своими партнерами существенно затормозил реализацию проекта. В свою очередь депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт отметил, что эти слова сильно преувеличены.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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