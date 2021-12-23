Путин ответил на 10 вопросов за час пресс-конференции с журналистами

Президент России Владимир Путин за один час ежегодной пресс-конференции, которая проходит 23 декабря, ответил на 10 вопросов.

В частности, глава государства обсудил развитие российских городов, значимость инфраструктуры, социально ориентированный характер бюджета России. Кроме того, президент ответил на вопросы об уровне коллективного иммунитета в стране и мире, а также закон об иноагентах.

Владимир Путин проводит пресс-конференцию в 17-й раз. На мероприятие аккредитованы 507 журналистов.

Вместе с тем, несмотря на отсутствие в этом году свободной аккредитации, на пресс-конференцию приглашены представители СМИ, признанных иноагентами, отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По той же причине в 2020 году пришлось изменить формат пресс-конференции. Так, часть представителей СМИ находились вместе с Путиным в его подмосковной резиденции в Ново-Огарево, а другая часть общалась с ним по видеосвязи из Центра международной торговли в Москве. Помимо журналистов задать свои вопросы главе государства могли и россияне. Таким образом, одновременно с беседой со СМИ состоялась и традиционная прямая линия президента.

Президент России проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проходило только в период, когда Путин занимал пост премьер-министра, то есть с мая 2008 по май 2012 года.