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Умер детский писатель и автор песен Петр Синявский

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В Москве 22 декабря ушел из жизни детский писатель Петр Синявский. По данным «Известий», смерть наступила по естественным причинам.

В полиции начали проверку по факту произошедшего.

Петр Синявский родился 9 февраля 1943 года в городе Сим Челябинской области. С 18 лет он работал музыкантом в различных оркестрах, однако писать стихи начал в возрасте 40 лет.

Он был автором песен для Большого детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения.

В соавторстве с композитором Юрием Чичковым он написал такие детские песни, как «Лесной марш», «Мой щенок», «Первый вальс».

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