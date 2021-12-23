Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Рябков и посол ЕС в Москве обсудили предложения РФ по гарантиям безопасности
Общество
Путин заявил об успешности «мусорной реформы» в России
Экономика
Цены фьючерсов на газ в Европе упали ниже $1600 за 1 тыс. кубометров
Общество
Путин ответил на 10 вопросов за час пресс-конференции с журналистами
Мир
Украинские депутаты подали заявление о госизмене Зеленского
Экономика
Путин указал на социально ориентированный характер бюджета России
Авто
В России выпуск легковых автомобилей увеличился почти на 10%
Экономика
Путин отметил снижение уровня безработицы в России
Общество
Онлайн-продажи ювелирных изделий в 2021 году выросли до 17%
Армия
Минобороны РФ проведет масштабные учения в Крыму и Краснодарском крае

Сына бойца MMA Дацика избили в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве в подъезде жилого дома в Басманном районе неизвестный избил сына бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика и его приятеля. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщил источник РЕН ТВ.

«Именно эти фантазии заставляют убивать»
Популярный автор триллеров Майк Омер — о природе преступлений, обаятельных психопатах и своем феноменальном читательском успехе

Нападавший, как отметил собеседник канала, мог находиться под воздействием наркотиков. По словам источника, инцидент произошел 22 декабря. Неизвестный несколько раз ударил каждого из молодых людей и скрылся.

Сообщалось, что оба пострадавших были доставлены в медучреждение. Медики подозревают, что сын Дацика получил сотрясение мозга, добавил источник. Кроме того, несовершеннолетний получил множественные травмы лица.

По данным канала, правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

С именем бойца Дацика связано немало скандалов. Так, 7 мая, беременная супруга спортсмена Виктория выбежала на ринг в конце первого раунда и остановила бой Вячеслава с его соперником Гаджи Наврузовым.

За несколько минут до инцидента Дацик пропустил несколько тяжелых ударов и был отправлен в нокдаун. Вячеслав рухнул на канаты, однако позднее поднялся.

Видео инцидента Дацик опубликовал в Instagram. На кадрах слышно, как его супруга зовет его домой.

Кроме того, Вячеслав Дацик был несколько раз судим. В 2007 году он был признан невменяемым, находился в психиатрической больнице под Петербургом, после чего совершил побег в Норвегию. Позднее спортсмен был экстрадирован в РФ и находился в местах лишения свободы в течение 5 лет.

В 2018 году Василеостровский районный суд Петербурга приговорил Дацика к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Суд счел, что следствие доказало вину Дацика в хулиганстве, проникновении в жилище и побоях. Однако в феврале 2019 года боец был освобожден досрочно.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021