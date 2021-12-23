Сына бойца MMA Дацика избили в Москве

В Москве в подъезде жилого дома в Басманном районе неизвестный избил сына бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика и его приятеля. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщил источник РЕН ТВ.

Нападавший, как отметил собеседник канала, мог находиться под воздействием наркотиков. По словам источника, инцидент произошел 22 декабря. Неизвестный несколько раз ударил каждого из молодых людей и скрылся.

Сообщалось, что оба пострадавших были доставлены в медучреждение. Медики подозревают, что сын Дацика получил сотрясение мозга, добавил источник. Кроме того, несовершеннолетний получил множественные травмы лица.

По данным канала, правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

С именем бойца Дацика связано немало скандалов. Так, 7 мая, беременная супруга спортсмена Виктория выбежала на ринг в конце первого раунда и остановила бой Вячеслава с его соперником Гаджи Наврузовым.

За несколько минут до инцидента Дацик пропустил несколько тяжелых ударов и был отправлен в нокдаун. Вячеслав рухнул на канаты, однако позднее поднялся.

Видео инцидента Дацик опубликовал в Instagram. На кадрах слышно, как его супруга зовет его домой.

Кроме того, Вячеслав Дацик был несколько раз судим. В 2007 году он был признан невменяемым, находился в психиатрической больнице под Петербургом, после чего совершил побег в Норвегию. Позднее спортсмен был экстрадирован в РФ и находился в местах лишения свободы в течение 5 лет.

В 2018 году Василеостровский районный суд Петербурга приговорил Дацика к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Суд счел, что следствие доказало вину Дацика в хулиганстве, проникновении в жилище и побоях. Однако в феврале 2019 года боец был освобожден досрочно.