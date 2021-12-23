Правительство разрешило регионам самостоятельно устанавливать тарифы на электроэнергию

Власти регионов смогут самостоятельно определять тарифы на электроэнергию в зависимости от объемов и структуры потребления, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, регионы будут вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления. Регион может также определять разные тарифы для отдельных групп населения.

На местном уровне теперь также устанавливается минимальный объем потребления, который можно получить по льготному тарифу.

Методические указания по расчетам утверждены Федеральной антимонопольной службой. В ФАС отметили, что тарифы для населения не вырастут и будут устанавливаться с учетом социально-экономических прогнозов и мер соцподдержки.

До сих пор постановление разрешало вводить разные шкалы тарифов в зависимости от объемов потребления только в Крыму и Севастополе.

21 октября сообщалось, что Минэнерго считают целесообразным рассмотреть варианты субсидирования покупки гражданами солнечных батарей у российских производителей. Такая мера может стать стимулом для наращивания мощности микрогенерации в стране до 1 ГВт к 2030 году. Чтобы добиться этого результата, потребуется оборудовать около 100 тыс. домохозяйств возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ). Такое количество солнечных батарей может обойтись в 30–35 млрд рублей, подсчитали эксперты.