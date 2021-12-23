Украинские депутаты подали заявление о госизмене Зеленского

Депутаты Верховной рады от партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» обратились с заявлением о государственной измене действующего главы государства Владимира Зеленского. Об этом 23 декабря сообщается на сайте политической организации.

Отмечается, что обращение направлено в офис генпрокурора, Госбюро расследований и Службу безопасности Украины. Депутаты просят проверить Зеленского и его окружение на предмет госизмены и финансирования терроризма.

В «Европейской солидарности» считают, что во время нахождения Зеленского у власти «Украина утратила энергетическую независимость и начала покупать уголь у страны-агрессора».

«По состоянию на декабрь 2021 года Украина находится на грани энергетической катастрофы, без внешней помощи страна бессильна перед энергетическим шантажом, … что является прямыми последствиями действий высшего руководства страны, в частности гражданина Зеленского Владимира Александровича, занимающего с 2019 года должность президента Украины», — говорится в документе.

С инициативой провести расследование в отношении президента Украины 21 декабря выступил его предшественник на посту Петр Порошенко, который и сам стал фигурантом уголовного дела о государственной измене.

ГБР Украины 20 декабря заявило о возможной причастности Порошенко к государственной измене. Однако в процессе вручения повестки бывший украинский лидер проигнорировал силовиков и уехал. Все выдвинутые обвинения Порошенко отвергает и говорит о политическом характере уголовного дела.

СМИ Украины сообщили, что бывший президент Украины обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса: «Государственная измена» и «Содействие деятельности террористических организаций».

Так, речь идет о деле о закупках угля из Донбасса. По словам адвокатов Порошенко, следствие полагает, что он причастен к срыву законтрактованных осенью 2014-го поставок угля из ЮАР, а затем закупил уголь в неподконтрольном Донбассе.

В настоящее время Порошенко покинул Украину, однако обещал вернуться к середине января.