Путин рассказал о развитии городской среды в России

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, которая проходит 23 декабря, ответил на вопрос про городскую среду, указав, что развитие малых городов является одним из драйверов роста.

По словам президента, в РФ малые и большие города развиваются энергично. Однако, как подчеркнул Путин, власти должны уделить внимание развитию именно малых городов.

Владимир Путин проводит пресс-конференцию в 17-й раз. На мероприятие аккредитованы 507 журналистов, в том числе представители изданий, признанных в России СМИ-иноагентами.

Президент России проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проходило только в период, когда Путин занимал пост премьер-министра, то есть с мая 2008 по май 2012 года.

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