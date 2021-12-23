СК вызвал Артемия Лебедева после высказываний о мощах святых

Главное следственное управление (ГСУ) СК России по Москве вызвало дизайнера Артемия Лебедева для дачи объяснений после того, как блогер опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором раскритиковал людей, которые поклоняются мощам святых. Соответствующий документ Лебедев получил от Пресненского межрайонного следственного отдела СКР по Центральному административного округу Москвы и разместил 23 декабря в Telegram.

По данным источника «Известий», слова дизайнера проверят на наличие в нем оскорбления религиозных чувств верующих.

В свою очередь Лебедев 23 декабря в своем Telegram-канале раскритиковал работу СК. По его мнению, документ, который отправили ему, написан на «богохульном бланке».

Он обратил внимание СК на то, что, по его мнению, ряд действий Святого Владимира был «кощунственным».

Дизайнер удивлен тем, что «руководитель» ведомства «сдавал экзамен по научному атеизму», но все равно направил Лебедеву уведомление о том, что его действия будет проверять СК.

Ранее, в августе 2020 года, Лебедев высказался o памятнике «Родина-мать зовет!» в Волгограде. По его словам, речь идет об «ужаснейшем произведении советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь». Председатель волгоградского отделения Совета ветеранов Сергей Назаров назвал такое мнение нелепым и неуместным.