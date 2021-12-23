Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Путин отметил снижение уровня безработицы в России
Общество
Онлайн-продажи ювелирных изделий в 2021 году выросли до 17%
Армия
Минобороны РФ проведет масштабные учения в Крыму и Краснодарском крае
Общество
Собянин утвердил проект строительства еще одного участка ЮВХ
Общество
Москвичей предупредили об интенсивном снегопаде к концу недели
Интернет
Суд в Москве оштрафовал Twitter на 3 млн рублей за неудаление контента
Общество
В Якутии отменили QR-коды для посещения торговых центров
Общество
На ТЭЦ в Улан-Удэ подали напряжение в пробном режиме после аварии
Мир
В МИД РФ указали на ответственность Запада за миграционный кризис
Мир
В Литве призвали НАТО отвергнуть гарантии безопасности России

Политолог оценил требование Евросоюза к Киеву об освобождении Медведчука

Политолог Денисов оценил требование ЕС об освобождении Медведчука из-под домашнего ареста
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в четверг, 23 декабря, в беседе с «Известиями» прокомментировал данные о том, что Евросоюз потребовал от президента Украины Владимира Зеленского освободить Виктора Медведчука из-под домашнего ареста.

Политическое злоключение: в чем обвиняют Виктора Медведчука
И от чего зависит дальнейшая судьба главы политсовета оппозиционной платформы

«Нужно говорить о том, откуда доносятся эти призывы. Разве мы слышали, чтобы эти призывы доносились от официальных лиц Германии, Франции? Нет, конечно. Это находится вне контекста их интереса. С другой стороны, Медведчук обвиняется по очень тяжелым статьям. Когда будет решение суда, тогда мы сможем говорить о том, насколько оно правомерно», — отметил он.

При этом, по словам эксперта, со СМИ на Украине совершенно другая история. Денисов напомнил о том, что в регулярных отчетах подразделений ООН и других организаций говорится, что в стране существует колоссальная проблема со свободой слова.

«Однако это не те сигналы, которые могли бы повлиять на ситуацию. Одно дело, когда это позиция руководства ведущих стран Европы, а другое, когда это позиция отдельных депутатов, которые ни на что не влияют», — заключил политолог.

О соответствующем требовании Евросоюза ранее в этот день сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на осведомленный источник в дипломатических кругах. Кроме того, по данным портала, от Киева потребовали отмены санкций против оппозиционных медиа. Указывалось, что ситуация обсуждалась на саммите Восточного партнерства в Брюсселе.

17 декабря Киевский апелляционный суд отказался отменить домашний арест политика по делу о поставках угля из Донбасса. Суд не стал удовлетворять апелляционные жалобы как прокуратуры, так и защиты. Медведчук назвал решение инстанции незаконным.

2 ноября Медведчук заявил, что возбужденное против него дело о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму сфальсифицировано Службой безопасности Украины. По его словам, решение суда об избрании меры пресечения незаконно и для этого не было никаких оснований.

13 мая Медведчук заявил, что у стороны обвинения нет доказательств его вины в инкриминируемых преступлениях. Он подчеркнул, что против него выдвинуты «политически мотивированные» обвинения, которые он назвал репрессиями и ответом на критику властей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021