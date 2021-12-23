Политолог оценил требование Евросоюза к Киеву об освобождении Медведчука

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в четверг, 23 декабря, в беседе с «Известиями» прокомментировал данные о том, что Евросоюз потребовал от президента Украины Владимира Зеленского освободить Виктора Медведчука из-под домашнего ареста.

«Нужно говорить о том, откуда доносятся эти призывы. Разве мы слышали, чтобы эти призывы доносились от официальных лиц Германии, Франции? Нет, конечно. Это находится вне контекста их интереса. С другой стороны, Медведчук обвиняется по очень тяжелым статьям. Когда будет решение суда, тогда мы сможем говорить о том, насколько оно правомерно», — отметил он.

При этом, по словам эксперта, со СМИ на Украине совершенно другая история. Денисов напомнил о том, что в регулярных отчетах подразделений ООН и других организаций говорится, что в стране существует колоссальная проблема со свободой слова.

«Однако это не те сигналы, которые могли бы повлиять на ситуацию. Одно дело, когда это позиция руководства ведущих стран Европы, а другое, когда это позиция отдельных депутатов, которые ни на что не влияют», — заключил политолог.

О соответствующем требовании Евросоюза ранее в этот день сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на осведомленный источник в дипломатических кругах. Кроме того, по данным портала, от Киева потребовали отмены санкций против оппозиционных медиа. Указывалось, что ситуация обсуждалась на саммите Восточного партнерства в Брюсселе.

17 декабря Киевский апелляционный суд отказался отменить домашний арест политика по делу о поставках угля из Донбасса. Суд не стал удовлетворять апелляционные жалобы как прокуратуры, так и защиты. Медведчук назвал решение инстанции незаконным.

2 ноября Медведчук заявил, что возбужденное против него дело о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму сфальсифицировано Службой безопасности Украины. По его словам, решение суда об избрании меры пресечения незаконно и для этого не было никаких оснований.

13 мая Медведчук заявил, что у стороны обвинения нет доказательств его вины в инкриминируемых преступлениях. Он подчеркнул, что против него выдвинуты «политически мотивированные» обвинения, которые он назвал репрессиями и ответом на критику властей.