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В Центре им. Гамалеи прокомментировали регистрацию нового препарата от COVID-19

Профессор Бутенко прокомментировал регистрацию препарата от ковида «Мир-19»
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Новый препарат от коронавируса «Мир-19» прошел все клинические испытания и доказал свою эффективность, заявил в четверг, 23 декабря, профессор Центра им. Гамалеи Александр Бутенко.

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22 декабря Минздрав РФ зарегистрировал «Мир-19». Как рассказал директор ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России Муса Хаитов, главными компонентами препарата служат синтетические молекулы малых интерферирующих РНК (миРНК), которые внутри инфицированной клетки организма нацеливаются на геном патогена и способствуют его деградации.

Зарегистрированный препарат предназначен для ингаляционного применения в условиях стационара. Он вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров.

«Деталей я пока еще не знаю, но если препарат зарегистрировали, то можно смело утверждать, что все клинические испытание пройдены и «Мир-19» продемонстрировал свою эффективность», — отметил Бутенко.

Он также напомнил, что компания Pfizer зарегистрировала таблетированный препарат от коронавируса, который прошел сертификацию всех международных медицинских организаций.

«Поэтому можно сказать, что мы идем к созданию эффективного лекарства от коронавируса», — заключил эксперт.

По данным Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), «Мир-19» будет эффективен против нового штамма коронавируса «Омикрон». По словам главы агентства Вероники Скворцовой, препарат действует на консервативные участки COVID-19, которые не подвержены мутациям.

В середине октября в ФМБА сообщали, что «Мир-19» будет зарегистрирован до конца года. 14 октября государственный научный центр «Институт иммунологии» ФМБА подал в Минздрав заявку на регистрацию препарата.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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