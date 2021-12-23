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Путин оценил работу правительства и Центробанка

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Работа правительства РФ и Банка России заслуживает удовлетворительной оценки. Об этом в ходе ежегодной пресс-конференции, которая проходит 23 декабря, заявил президент России Владимир Путин.

«В целом я считаю, что и работа правительства, и работа Центрального банка заслуживает, будем вести себя скромно, удовлетворительной оценки. <…> Результаты положительные», — сказал Путин.

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Глава государства также отметил, что одним из драйверов роста страны является развитие инфраструктуры. В этой связи РФ предпринимает очень серьезные усилия. В частности, как заметил президент, более 500 млрд рублей будет выделено на развитие инфраструктуры.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в ближайшие годы в Москве планируют открыть 50–60 станций метро и три новые ветки метрополитена. Кроме того, по его словам, в 2023–2024 годах планируется открыть оставшиеся два Московских центральных диаметра.

18 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин обратил внимание на то, что в течение двух лет в стране в порядок будет приведено около 3 тыс. км автомобильных дорог, а также реализовано около 20 значимых объектов дорожной инфраструктуры, в том числе реконструированы мосты и транспортные развязки.

Владимир Путин проводит пресс-конференцию в 17-й раз. На мероприятие аккредитованы 507 журналистов, в том числе представители изданий, признанных в России СМИ-иноагентами.

Президент России проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проходило только в период, когда Путин занимал пост премьер-министра, то есть с мая 2008 по май 2012 года.

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