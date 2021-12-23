Путин отметил снижение уровня безработицы в России

В настоящее время в России уровень безработицы ниже, чем во время до пандемии коронавируса. Об этом в ходе большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

«Мы ставили перед собой цели вернуться к допандемийному уровню, так он стал ниже», — сказал он.

Путин обратил внимание, что допандемийный уровень безработицы в РФ составлял 4,5–4,6%. В настоящее время он отмечен на уровне 4,3–4,4%

Как отметил глава государства, это свидетельствует об устойчивой макроэкономической ситуации в РФ.

Ранее он подчеркнул, что российская экономика все-таки оказалась более мобилизованной и готовой по сравнению с другими странами. Экономика РФ восстановилась от последствий пандемии гораздо быстрее, чем другие государства, отметил президент.

Путин уточнил, что рост ВВП в этом году ожидается на уровне 4,5%. Также растут показатели промышленного производства, темпы увеличения составляют 5%.

Владимир Путин проводит пресс-конференцию в 17-й раз. На мероприятие аккредитованы 507 журналистов, в том числе представители изданий, признанных в России СМИ-иноагентами.

Президент России проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проходило только в период, когда Путин занимал пост премьер-министра, то есть с мая 2008 по май 2012 года.