Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Путин отметил снижение уровня безработицы в России
Общество
Онлайн-продажи ювелирных изделий в 2021 году выросли до 17%
Армия
Минобороны РФ проведет масштабные учения в Крыму и Краснодарском крае
Общество
Собянин утвердил проект строительства еще одного участка ЮВХ
Общество
Москвичей предупредили об интенсивном снегопаде к концу недели
Интернет
Суд в Москве оштрафовал Twitter на 3 млн рублей за неудаление контента
Общество
В Якутии отменили QR-коды для посещения торговых центров
Общество
На ТЭЦ в Улан-Удэ подали напряжение в пробном режиме после аварии
Мир
В МИД РФ указали на ответственность Запада за миграционный кризис
Мир
В Литве призвали НАТО отвергнуть гарантии безопасности России

В ГИБДД напомнили о санкциях за неуплату штрафов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудниками Госавтоинспекции Москвы с начала года составлено около 340 тыс. административных материалов в отношении водителей, систематически не оплачивающих штрафы. Об этом 23 декабря сообщает официальный Telegram-канал столичной ГИБДД.

ГАИ прилетели: дроны помогают ловить нарушителей ПДД
В регионах развивается система фиксации нарушений с воздуха

«Проверка на наличие у водителя неоплаченных штрафов производится не только при остановке участника дорожного движения сотрудником ДПС, но и при совершении регистрационно-экзаменационных действий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что неуплата административного штрафа в срок, влечет наложение в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

3 декабря столичная Госавтоинспекция напомнила, что за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен прав на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, придется уплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021