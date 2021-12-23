В ГИБДД напомнили о санкциях за неуплату штрафов

Сотрудниками Госавтоинспекции Москвы с начала года составлено около 340 тыс. административных материалов в отношении водителей, систематически не оплачивающих штрафы. Об этом 23 декабря сообщает официальный Telegram-канал столичной ГИБДД.

«Проверка на наличие у водителя неоплаченных штрафов производится не только при остановке участника дорожного движения сотрудником ДПС, но и при совершении регистрационно-экзаменационных действий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что неуплата административного штрафа в срок, влечет наложение в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

3 декабря столичная Госавтоинспекция напомнила, что за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен прав на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, придется уплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.