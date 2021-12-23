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Исторический парк «Россия – моя история» развивает сотрудничество с Горчаковским лицеем МГИМО

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Запросы родителей и ожидания самого ребенка становятся всё более сложными. Это вызывает к жизни множество новых практик. Учителя переносят их не только в школьные классы, но и всюду, где сегодня действует ученик, и прежде всего — в цифровую среду. Высокий темп изменений требует постоянного анализа.

«Диалог ребенка с учителем остается содержательным и результативным только в том случае, если учитель умеет задавать вопросы к собственным практикам. Все, кто заинтересован деятельно участвовать в развитии школьного образования, прежде всего, должны содействовать созданию условий — пространства для такого диалога», — отмечает Роман Котов, проректор МГИМО МИД России, курирующий сегмент общего образования.

В декабре 2021 года пространством для диалога стал Исторический парк «Россия – моя история» в Тюмени. Прогулка по экспозиции, предложенная учителями Лицея МГИМО, объединила школьников и их родителей, учителей из разных регионов, представителей органов управления образованием. Исторический парк — это сложная, технологически насыщенная среда, открытая для совместной работы ребенка и взрослого, независимо от направленности их интересов. На экспозиции парка уверенно проходят уроки по математике и литературе, иностранным языкам и географии, в целом — по всему школьному курсу. Исторический контент парка сообщает любому уроку воспитательный потенциал. С такими комплексными пространствами стремится работать Горчаковский лицей МГИМО.

В Тюменском историческом парке учителя Горчаковского лицея МГИМО провели мероприятие нового формата — прогулка по экспозиции с методическим комментарием. К прогулке были приглашены педагоги и родители обучающихся школ Тюменской области. Экспозиция парка стала опорой для дискуссии на трудные темы.

«Кажется, что разговор о свойствах и потребностях современных детей не может начинаться в экспозиции, посвященной древнейшему периоду русской истории, — отметил в начале прогулки Илья Демаков, Учитель года России (2017) и директор Лицея МГИМО, — но именно в такой ситуации ежедневно оказывается учитель: в потоке событий, которые составляют обычный день наших учеников, мой урок истории непременно окажется где-то между обедом и, скажем, любимым уроком химии. Ученик приходит на урок по расписанию, но его состояние и настроение может быть самым разным: он бывает сонным, влюбленным, расстроенным или озадаченным. Так и любой урок, поскольку он вклинивается в жизнь ребенка, не бывает «к месту». И мой с ним диалог будет иметь смысл, только если я предложу что-то, что окажется для ребенка важнее этих внутренних обстоятельств».

Прогулка продолжилась в экспозиции «Романовы» закономерным переходом к обсуждению роли взрослого в жизни школьника. Здесь раскрывается острый для подростка вопрос о свободе в деятельности. Учителя и родители выполняют двойную функцию: они обеспечивают условия, в которых способности ребенка будут свободно развиваться, но они же определяют рамки его свободы, знакомя его с законом и культурой, да и просто с порядком домашней или школьной жизни. «Взрослый, стоящий рядом с ребенком, — говорит учитель математики Анастасия Сопова, — развивает его свободу, но он же и определяет ее границы, продиктованные культурой».

Решать эти трудные задачи мы призваны в меняющемся мире, для которого свойственна информационная турбулентность. Это показывает экспозиция, посвященная ХХ веку. Дробность и противоречивость процессов, которые здесь представлены, отражает особенности восприятия современного школьника. Следовательно, ключевым навыком, который мы сообщаем детям, становится навык критического мышления. С применением этого навыка сопряжен вопрос ориентиров: кто является авторитетом для современного ребенка? Родители, сверстники, СМИ? Учитель истории Алексей Захаров утверждает: «Все эти субъекты опосредованы от ребенка. Не опосредован только учитель — мы взаимодействуем с ребенком каждый день и умеем вести диалог в разных пространствах».

Прогулка по экспозиции парка — это прогулка по течению Отечественной истории. Сменяются времена и обстоятельства, меняется жизнь, но неизменными остаются ученик и учитель. В каждом времени и в любом пространстве они задают друг другу трудные вопросы, важные для каждого.

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