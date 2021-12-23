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Онлайн-продажи ювелирных изделий в 2021 году выросли до 17%

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Онлайн-продажи в общем объеме ювелирного рынка в денежном выражении, по данным АКИТ, достигли 13% уже в 2020 году, а в 2021-м возросли до 17% от совокупного объема рынка ювелирной розницы, которая по итогам этого года достигнет 283 млрд рублей.

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Онлайн-продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней была разрешена два года назад постановлением правительства в декабре 2019 года.

По словам вице-президент АКИТ Лии Левинбук, сегодня рост объемов онлайн-продаж в ряде регионов составляет до 40%. Самый активный покупательский спрос — в Центральном, Северо-Западном, Уральском и Приволжском федеральных округах.

«Динамика роста доли интернет-продаж ювелирных изделий в ближайшие годы сохранится. В 2022 году около 20% покупок будет совершаться онлайн», — отметил управляющий партнер SOKOLOV Артем Соколов.

По его словам, подъем обусловлен ростом доли федеральных ювелирных сетей и доверием к ним. Это позволяет совершить покупку онлайн без примерки.

Женщины чаще всего покупали в интернете серьги (46%). Серьги в целом лидер онлайн-продаж из-за универсального размера, который не требует примерки. Мужчины рискуют и покупают онлайн кольца (29%). При этом обручальные кольца купили онлайн всего 4% покупателей. По стоимости среди покупок лидируют изделия низкого ценового сегмента: 37% приходится на украшения стоимостью до 3000 рублей. Для сравнения, на покупки свыше 30 тыс. рублей приходится 5%.

Половина участвовавших в опросе мужчин (51%) предпочитают заказывать ювелирные украшения на площадках специализированных ювелирных магазинов, в то время как женщины отдают предпочтение маркетплейсам (47%). В общей структуре ювелирного e-com на маркетплейсы приходится 42%, на сайты и ювелирные компании — 48%,
в социальных сетях и на площадках объявлений украшения купили 8% опрошенных .

АКИТ проводил онлайн-опрос на платформе «Яндекс.Взгляд». В нем приняли участие 4,4 тыс. человек — мужчин и женщин старше 18 лет, жителей крупных российских городов.

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