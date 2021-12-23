Метеоролог объяснила появление «ледяных игл» в Москве

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в четверг, 23 декабря, объяснила «Известиям», почему в столице можно было наблюдать «ледяные иглы», или редкую алмазную пыль.

«У нас стояла очень холодная погода, и нижний слой воздуха из-за этого стал очень холодным, а верхний слой, наоборот, разогрелся. И там, на большой высоте, образовались ледяные кристаллы, или иголки. Это связано со сменой погоды. Эти иглы не всегда видно, но опытный взгляд может их заметить», — рассказала метеоролог.

О том, что в атмосфере Москвы замечена редкая алмазная пыль, накануне сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Как отметил Тишковец, очень часто явление наблюдается в Арктике и Антарктике. Алмазная пыль напоминает туман, но состоит из кристаллов льда, а не из воды, добавил он.

В четверг в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков. Синоптики предупреждают жителей столичного региона о гололедице.

22 декабря Позднякова рассказала о погоде на Новый год в Москве. Так, будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит от –10 до –15 градусов.