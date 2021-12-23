Собянин утвердил проект строительства еще одного участка ЮВХ

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 23 декабря, утвердил проект строительства участка Юго-Восточной ходы (ЮВХ) от Кантемировской улицы до Павелецкого направления Московской железной дороги.

Протяженность участка составит порядка 4 км. Также в рамках проекта планируется построить и реконструировать около 10 км дорог, установить дополнительные светофоры, обустроить заездные карманы и остановочные павильоны для общественного транспорта.



Строительство новой городской магистрали Юго-Восточной хорды, которая пройдет от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе, является крупнейшим проектом создания дорожно-транспортной инфраструктуры ближайших лет.

Отмечается, что открытие ЮВХ завершит работу по формированию системы хордовых магистралей Москвы — новых дорог в средней части города, являющихся альтернативой МКАД, ТТК и проезду через исторический центр.

В сентябре Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды (СВХ), который связывает Открытое и Ярославское шоссе с транспортной развязкой на пересечении СВХ с проспектом Мира.

В июле стало известно что единый транспортный каркас Москвы сформируют до 2024 года. Он будет включать в себя метро, железные дороги и хордовые магистрали, уточнил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.