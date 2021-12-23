Минобороны РФ проведет масштабные учения в Крыму и Краснодарском крае

Минобороны РФ проведет масштабные учения десантников в Крыму и на Кубани, в них примут участие более 1,2 тыс. военнослужащих и свыше 250 единиц боевой техники. Об этом сообщили в четверг, 23 декабря, в пресс-службе ведомства.

Согласно информации Минобороны РФ, в Крыму учения пройдут на полигоне «Опук», стартуют мероприятия 23 декабря. В ходе учений будут отработаны боевые стрельбы с участием десантно-штурмовых и других подразделений.

Кроме того, военные смогут отработать разминирование участков местности, а также прикрытие войск от средств воздушного нападения и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Вместе с тем в Краснодарском крае учения пройдут на полигоне Раевский под Новороссийском. Мероприятия начнутся 24 декабря.

Учения Минобороны РФ пройдут под руководством командующего воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова.

Ранее, 21 декабря, президент России Владимир Путин поручил внести коррективы в программы военных учений, в том числе стратегического «Восток-2022». Также глава государства поставил задачу в 2022 году уделять особое внимание поставкам в войска высокоточного оружия.