В экстренных службах назвали возможную причину пожара на бурятской ТЭЦ

Причиной пожара в турбинном цехе ТЭЦ-1 в Улан-Удэ могли стать внеплановые работы. Об этом 23 декабря сообщил представитель экстренных служб.

«Предварительно, проводились сварочные внеплановые работы», — цитирует его «РИА Новости».

Как отмечается на сайте Следственного комитета, возгорание электросистемы в кабельном отсеке ТЭЦ-1 произошло в результате нарушения требований обеспечения безопасности Улан-Удэнской теплоэнергоцентрали № 1, в результате чего причинен крупный ущерб свыше 1 млн. рублей.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217.1 УК РФ («Нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»).

ТЭЦ-1, где произошла авария, снабжает теплом и горячей водой Железнодорожный, часть Советского и часть Октябрьского районов столицы Бурятии.

Авария произошла в ночь на 23 декабря. По данным властей, ее причиной стало короткое замыкание с дальнейшим возгоранием электрической проводки. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар. Никто в результате происшествия не пострадал. Отключены оказались четыре котла. В ликвидации последствий аварии задействованы порядка 100 человек.

После происшествия в Улан-Удэ был объявлен режим ЧС республиканского масштаба. Сейчас на месте аварии и в городских районах работают оперативные штабы.

Из-за пожара медики приостановили госпитализацию пациентов в городскую больницу Железнодорожного района Улан-Удэ, рассказала журналистам министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.