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Напавшим на фигуриста Соловьева потребовали назначить арест

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В суд направлено ходатайство о заключении под стражу двух подозреваемых в избиении Олимпийского чемпиона, фигуриста Дмитрия Соловьева. Об 23 декабря сообщили в прокуратуре Москвы.

«С согласия прокурора Центрального административного округа дознавателем перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении двух 18-летних фигурантов уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит данные ходатайства», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram.

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Инцидент произошел в ночь на 21 декабря. Спортсмен заступился за свою девушку Анну Сидорову. По словам самой Анны, ее подруга попросила у незнакомцев зажигалку, в ответ те начали их оскорблять. Соловьев попытался заступиться, но словесная перепалка переросла в драку.

После обследований у спортсмена диагностировали ушиб головного мозга средней тяжести. В настоящее время состояние пострадавшего остается сложным. По словам Сидоровой, ближайшие четыре дня будут самыми опасными, потому что даже врачи не могут прогнозировать изменение гематомы в головном мозге.

В МВД рассказали, что задержанные за избиение Соловьева оказались студентами, приехавшими учиться в Москву из Читы. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). В свою очередь сам Соловьев заявил, что не собирается идти на мировую с нападавшими.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила 22 декабря, что Соловьев никогда не начал бы драку. Она заверила журналистов в порядочности и благородстве спортсмена.

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