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В Якутии отменили QR-коды для посещения торговых центров

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В Якутии отменено требование по допуску граждан в торговые центры при предъявлении QR-кода. Об этом сообщает в четверг, 23 декабря, региональный оперативный штаб.

«Требование о предъявлении QR-кода вакцинированного от коронавируса или переболевшего для допуска в торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые комплексы с сегодняшнего дня отменятся», — говорится в заявлении.

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Соответствующий указ глава Якутии Айсен Николаев подписал ранее в этот день, передает ЯСИА.

Требование о допуске в торговые центры по QR-коду вакцинированных или переболевших COVID-19 в Якутии было введено с 8 ноября. При этом с данного периода предприятия общественного питания работали до 23:00 по местному времени.

Однако с 23 декабря режим работы предприятий общественного питания, в том числе банкетных залов, продлевается до 01:00.

Вместе с тем 22 декабря в Санкт-Петербурге во второй раз отложили введение QR-кодов для посещения торговых центров и заведений общепита. Отмечалось, что эта мера будет принята со 2 января.

Власти России призывают граждан вакцинироваться, для того чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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