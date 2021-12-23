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Назван срок восстановления теплоснабжения в Улан-Удэ

Восстановить теплоснабжение в Улан-Удэ планируется 25 декабря
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Восстановить теплоснабжение в Улан-Удэ, нарушенное после пожара на ТЭЦ-1, планируется 25 декабря. Об этом 23 декабря сообщил первый заместитель генерального директора ПАО «ТГК-14» по технической политике, технический директор Юрий Дорфман.

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«Шесть из семи котлов, мы планируем, в субботу будут работать. Для поддержания необходимых параметров теплосети этого достаточно», — сказал он.

По словам Дорфмана, в настоящее время работают три котла. Также в субботу планируется подать в дома горячую воду. К устранению последствий пожара привлечены около 100 человек, на помощь энергетикам Бурятии выехали специалисты из соседнего Забайкальского края.

«В зоне обслуживания ТЭЦ 127 социальных объектов района: шесть школ, пять дошкольных учреждений, три учреждения дополнительного образования, семь общежитий, два вуза, пять ссузов, два учреждения здравоохранения», — отмечается на странице администрации Бурятии в Instagram.

В Советском районе Улан-Удэ горячая вода из-за аварии на ТЭЦ отключена в 193 многоквартирных домах.

Как ранее в этот день сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, после возгорания на теплоэлектроцентрали на котлы подали напряжение в тестовом режиме. По его словам, подача тепла ограничена в Железнодорожном районе города.

ТЭЦ-1, где произошла авария, снабжает теплом и горячей водой Железнодорожный, часть Советского и часть Октябрьского районов столицы Бурятии.

Авария произошла в ночь на 23 декабря. По данным властей, причиной стало короткое замыкание с дальнейшим возгоранием электрической проводки. Сотрудники МЧС оперативно его ликвидировали. Никто в результате происшествия не пострадал. Отключены четыре котла.

После происшествия в Улан-Удэ был объявлен режим ЧС республиканского масштаба. Сейчас на месте аварии и в городских районах работают оперативные штабы.

Из-за пожара медики приостановили госпитализацию пациентов в городскую больницу Железнодорожного района Улан-Удэ, рассказала журналистам министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

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