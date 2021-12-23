«Нафтогаз» заявил об истощении крупнейших месторождений газа в стране

Крупнейшие месторождения газа Украины находятся на финальной стадии эксплуатации, в ряде случаев они опустошены на 80%. Об этом сообщила в среду, 22 декабря, пресс-служба компании «Нафтогаз Украины».

«Наши крупнейшие месторождения газа достаточно истощены и находятся на финальной стадии эксплуатации. Мы так давно добываем, что опустошенность месторождений иногда достигает 80%», — отмечается в заявлении, опубликованном в Facebook.

При этом «Нафтогаз Украины» заявил о работе над увеличением собственной добычи голубого топлива. Компания применяет новые технологии и управленческие подходы, постоянно изучает и разрабатывает перспективные участки недр, утверждается в заявлении.

Вместе с тем глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко 23 декабря заявил, что компания вынуждена закупать газ по любым ценам. Он добавил, что собственной добычи газа не хватает. В связи с этим «Нафтогаз» намерен привлекать средства на международных рынках.

Накануне «Нафтогаз Украины» подал жалобу в Еврокомиссию (ЕК), в которой попросил обязать «Газпром» выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки через украинскую территорию. Спустя день получение запроса «Нафтогаза Украины» подтвердил представитель ЕК.

17 декабря Витренко допустил, что компания не сможет удерживать тарифы на газ для граждан на текущем уровне из-за подорожания топлива в Европе, где, по его словам, цены на газ выросли за год в семь раз. В настоящее время правительство Украины работает над тем, чтобы граждане не переплачивали семь раз.

13 декабря Витренко заявил , что в хранилищах «нормальный объем газа» и «проблем с прохождением зимы быть не должно». В то же время он отметил, что в стране сложилась сложная ситуация с углем, однако компания может подстраховать электрогенерирующие предприятия.