На Украине выдвинули три требования в обмен на нейтральный статус

Киев должен выдвинуть пакет условий в случае переговоров о нейтральном статусе и невступления в НАТО. Такое мнение 22 декабря выразил бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко в беседе с каналом «Украина 24».

«В этом пакете — теоретически обмен нашего нейтрального статуса, во-первых, на восстановление границ Украины 1991 года — Крым, Донбасс и вся государственная граница Украины должна быть передана в суверенную защиту Украины», — заявил Смешко.

Во-вторых, он предложил потребовать внести изменения в Будапештский меморандум. Так, документ должен быть дополнен новым соглашением, в котором будут оговорены последствия «любой попытки политического, экономического, военного и ядерного давления» на Киев.

Согласно Будапештскому меморандуму, подписанному Украиной, США, Великобританией и РФ 5 декабря 1994 года, данные страны обязались уважать суверенитет Украины и не применять против государства ядерное оружие, в обмен на передачу находящегося на территории страны.

Североатлантический альянс также обязан стать стороной данного соглашения, чтобы появились гарантии безопасности Украины в будущем, считает генерал СБУ.

Третье условие, предложенное Смешко, состоит в том, что Украина, даже не вступая в НАТО, получит право иметь двусторонние военные соглашения с теми странами, которые будут заинтересованы в сотрудничестве с Киевом.

Украина после госпереворота в 2014 году взяла курс на вступление в ЕС и НАТО. Страна отказалась от внеблокового статуса и назвала главными приоритетами внешней политики движение в Евросоюиз и Североатлантический альянс.

16 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже на протяжении многих лет страна видит себя в альянсе. Однако в тот же день генсек альянса Йенс Столтенберг на встрече с Зеленским отказался сообщить дату вступления страны в состав НАТО.

Москва не раз отмечала неприемлемость расширения альянса к российским границам. 8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что после принятия в НАТО на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Глава государства также выразил надежду, что «все озабоченности в вопросе расширения НАТО» будут услышаны.

Также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что НАТО начинает подминать Украину под себя, и подчеркнул, что для Москвы такие действия являются «красной линией». Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия никому не угрожает, а лишь принимает меры против угрозы, которая распространяется в сторону ее границ.