Установлены коррупционные схемы сотрудников Ростехнадзора с руководством шахт

Инспекторы Ростехнадзора в Кемеровской области установили долгосрочные коррупционные отношения с руководителям шахт и разрезов региона. Об этом в четверг, 23 декабря сообщил заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин во время рабочей поездки в Алтайский край.

По его словам, коррупционные факты выявили при проверке угледобывающих предприятий Кузбасса после аварии на шахте «Листвяжная». Установлена связь с владельцами шахт и разрезов и представителями Ростехнадзора, а также Государственной трудовой инспекцией.

«У нас ряд инспекторов и начальников органов контроля вошли в неформальные коррупционные отношения с владельцами шахт и разрезов, им предоставлялись машины с водителями, которые приобретались владельцами шахт. Родственников на высокооплачиваемые работы устраивали, в частности районная государственная инспекция труда», — цитирует его ТАСС.

В итоге трудовая инспекция не вскрывала нарушений. После трагедии на шахте «Листвяжная» прокуроры установили «массу нарушений, в том числе и критического характера, которые могли повлечь за собой жертвы».

Он уточнил, что нарушения выявлены на угольном предприятии недалеко от шахты «Листвяжная», на соседней территории.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. Погиб 51 человек, включая пятерых спасателей. Еще 58 были госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

20 декабря «Известия» писали, что экс-депутат Госдумы Владимир Гридин, который, по версии следствия, может быть крупнейшим владельцем шахты «Листвяжная», вероятно, сбежал из России в Монако. По данным источника в Следственном комитете, через швейцарскую компанию MIR Trade Владимир Гридин и его сын Андрей получали прибыль от экспорта угля, добытого в Кузбассе. Только в 2021 году таким образом они могли заработать $132 млн, рассказал источник «Известий».

19 декабря на нерабочей шахте в Кемеровской области произошел пожар. Расположенную рядом рабочую шахту имени Рубана эвакуировали, пострадавших не было.