Таблетки Pfizer от COVID-19 одобрили для применения в США

Таблетки Pfizer от COVID-19 получили разрешение в США. Применять препарат можно взрослым и детям от 12 лет. Таблетки стали первым домашним средством борьбы с коронавирусом, передает телеканал «Известия». А лабораторные данные показали, что препарат эффективен при заражении штаммом «Омикрон». Pfizer заявила, что готова начать немедленные поставки в страну, и повысила свои прогнозы производства до 120 млн курсов лечения в 2022 году. Тем временем в США среднесуточные показатели новых случаев коронавирусной инфекции выросли на 25% за последнюю неделю. В 73% случаев в США выявляют штамм «Омикрон».

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