Москвичам пришлось идти по проезжей части из-за пробки на Варшавском шоссе

На Варшавском шоссе в Москве в четверг, 23 декабря, образовался транспортный затор. На опубликованных «Известиями» кадрах можно заметить, как люди выходят из общественного транспорта и идут пешком по сугробам.

Пассажиры пытаются пройти вдоль обочины по дороге, однако им мешают большие сугробы. В связи с этим гражданам приходится идти прямо по проезжей части. При этом дорожно-транспортную ситуацию осложняют и автомобили, мигающие «аварийками».

По данным Гидрометцентра, в столице в четверг ожидается облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков. Синоптики также предупреждают о гололедице.

Гидрометцентр 22 декабря продлил до 11:00 24 декабря в московском регионе «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальных холодов.