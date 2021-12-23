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Украинец попытался проникнуть в дом Поклонской в Крыму

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Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская показала в соцсетях кадры, на которых запечатлено, как гражданин Украины проникает на территорию дома дипломата в Крыму. Как рассказала Поклонская 23 декабря на своей странице в соцсети «ВКонтакте», в момент инцидента она вместе с дочерью находилась в доме.

«Вы думаете, это сдача ГТО? На самом деле это незваный «гость» из Украины пробирается ко мне домой в Крыму. Причем в это время я с дочерью находилась в доме и успела закрыться внутри. Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери, а ты в этот момент находишься одна с ребенком в доме», — написала экс-депутат ГД.

Поклонская отметила, что предварительно крымские правоохранители сообщили, что не видят состава преступления по факту проникновения на территорию домовладения. В настоящее время незваного гостя отправили обратно на Украину.

При этом 17 декабря Telegram-канал Mash сообщал о проникновении неизвестного на территорию дома Поклонской. Идет ли речь о двух разных случаях или об одном и том же инциденте, пока неизвестно.

13 октября президент Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской на пост посла РФ в Кабо-Верде. При этом украинские власти направили островному государству запрос на экстрадицию дипломата. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал Поклонской «никогда не оставлять ее покое». В ответ экс-депутат сказала, что никогда не забудет тех, «кто устроил госпереворот на Украине».

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