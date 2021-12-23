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В Белоруссии выпустили первую серию вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт»

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В Белоруссии в рамках совместного проекта с Россией выпущена опытная серия вакцин от COVID-19 «Спутник V» и «Спутник Лайт». Об этом сообщил в четверг, 23 декабря, белорусский минздрав.

«Специалисты «Белмедпрепараты» выполнили важный этап совместного белорусско-российского проекта — выпуск вакцины «Спутник V» по полному циклу. На белорусском предприятии 22 декабря были выпущены первые валидационные серии «Спутник V» и «Спутник Лайт», — отмечается в заявлении, опубликованном в Telegram.

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Планируется, что в этот же день эти серии уйдут на контроль качества в Институт имени Гамалеи в Россию.

Ранее, 17 декабря, Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что эффективность «Спутника V» после вакцинации 1,2 млн человек в Белоруссии составила 96,3%. Отмечалось, что свыше 1,2 млн белорусов получили оба компонента препарата в период с января по сентябрь 2021 года.

26 февраля сообщалось, что в Белоруссии произвели первую пробную партию вакцины «Спутник V». Тогда как 25 марта в республике начался промышленный выпуск «Спутника V».

Первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V» была зарегистрирована в РФ в августе 2020 года. Ее разработали специалисты Центра им. Гамалеи. Четвертую российскую вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт» зарегистрировали в стране 6 мая 2021-го. Препарат является аналогом первого компонента «Спутника V».

Власти России призывают граждан вакцинироваться, для того чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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