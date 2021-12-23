До –30 градусов отмечалось в Подмосковье в ночь на 23 декабря

Температура воздуха в Подмосковье в ночь на четверг, 23 декабря, опускалась до –30 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, днем 22 декабря в российской столице было 20,1 градуса мороза.

«В Подмосковье было примерно на 13–15 градусов ниже нормы. Не рекордное, но редкое явление», — цитирует специалиста «РИА Новости».

Как добавил Вильфанд, холоднее всего было в Черустях, где столбики термометров показали –30 градусов.

Накануне жители Москвы и Московской области рассказали, как переживают аномальный мороз. Так, жительница столицы рассказала, что от прогулки на улице ресницы покрываются инеем и становятся белоснежными.

Также жители столичного региона смогли наблюдать гало в небе. Оно появляется в морозную и ясную погоду из-за преломления света. Жители мегаполиса делились в соцсетях фотографиями и видео заснеженного морозного города.

В ночь на четверг из-за сильного мороза и высокой влажности в атмосфере столицы была замечена редкая алмазная пыль («осадки ясного неба»). Это мельчайшие ледяные кристаллы, парящие в атмосфере.

В четверг в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков. Синоптики предупреждают жителей столичного региона о гололедице.