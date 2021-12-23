В МИД РФ указали на ответственность Запада за миграционный кризис

Западные страны должны понести ответственность за дестабилизацию ситуации в регионах Ближнего Востока и Северной Африки, приняв беженцев. Об этом заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

По его словам, первопричинами миграционного кризиса являются вмешательство в соответствующие процессы в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, а также дестабилизация политического режима. Именно поэтому, как отметил Лукьянцев, люди стремятся попасть туда, где им «предложили руку помощи».

«Поэтому когда звучат определенные призывы к разделению «бремени», разделению ответственности, те, кто создал эту ситуацию, и должны прежде всего нести ответственность за разрешение данной проблемы», — подчеркнул уполномоченный МИД РФ в интервью «РИА Новости», опубликованном 23 декабря.

Ранее, 19 декабря, военнослужащий Эмиль Чечко, сбежавший из Польши и попросивший политического убежища в Белоруссии, рассказал про убийства польскими силовиками мигрантов. Чечко обвинил силовиков своей страны в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров.

20 декабря МВД Белоруссии приняло к рассмотрению ходатайство о предоставлении статуса беженца Чечко. Спустя день в Польше мужчине предъявили обвинение в дезертирстве. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

22 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецслужбы могут быть причастны к принуждению польских солдат к убийствам мигрантов. По его словам, они могли были специально просто одеты и представляться как польские пограничники.

Вместе с тем 20 ноября Лукашенко обратил внимание на то, что польские силовики применяли против мигрантов методы, сравнимые с фашистскими, когда поливали людей водой с химикатами и распыляли вертолетным вихрем на большие территории. Он также напомнил, что польские военные перекидывали светошумовые гранаты на территорию Белоруссии, но об этом не пишут и не говорят.

Ситуация с мигрантами на границе Белоруссии и сопредельных с ней государств обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

На данный момент беженцы находятся в логистическом центре, предоставленном белорусской стороной.