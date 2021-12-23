Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Собянин утвердил проект благоустройства территорий у двух станций МЦД
Общество
До –30 градусов отмечалось в Подмосковье в ночь на 23 декабря
Общество
На ТЭЦ в Улан-Удэ подали напряжение в пробном режиме после аварии
Мир
В МИД РФ указали на ответственность Запада за миграционный кризис
Мир
В Литве призвали НАТО отвергнуть гарантии безопасности России
Общество
В атмосфере Москвы заметили редкую алмазную пыль
Экономика
Российским регионам разрешили менять тарифы на электроэнергию
Мир
Папа римский и патриарх Кирилл могут встретиться после Пасхи
Мир
Боррель и Блинкен обсудили предложения РФ по гарантиям безопасности
Армия
БПК «Адмирал Левченко» войдет в состав ВМФ до конца 2022 года
Сюжет:

В МИД РФ указали на ответственность Запада за миграционный кризис

МИД РФ: Запад должен понести ответственность за беженцев на белорусско-польской границе
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Западные страны должны понести ответственность за дестабилизацию ситуации в регионах Ближнего Востока и Северной Африки, приняв беженцев. Об этом заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

По его словам, первопричинами миграционного кризиса являются вмешательство в соответствующие процессы в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, а также дестабилизация политического режима. Именно поэтому, как отметил Лукьянцев, люди стремятся попасть туда, где им «предложили руку помощи».

Уйти в реадмиссию: как предотвратить новые кризисы на границе ЕС и РБ
И о чем сейчас договариваются Минск и Брюссель

«Поэтому когда звучат определенные призывы к разделению «бремени», разделению ответственности, те, кто создал эту ситуацию, и должны прежде всего нести ответственность за разрешение данной проблемы», — подчеркнул уполномоченный МИД РФ в интервью «РИА Новости», опубликованном 23 декабря.

Ранее, 19 декабря, военнослужащий Эмиль Чечко, сбежавший из Польши и попросивший политического убежища в Белоруссии, рассказал про убийства польскими силовиками мигрантов. Чечко обвинил силовиков своей страны в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров.

20 декабря МВД Белоруссии приняло к рассмотрению ходатайство о предоставлении статуса беженца Чечко. Спустя день в Польше мужчине предъявили обвинение в дезертирстве. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

22 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецслужбы могут быть причастны к принуждению польских солдат к убийствам мигрантов. По его словам, они могли были специально просто одеты и представляться как польские пограничники.

Вместе с тем 20 ноября Лукашенко обратил внимание на то, что польские силовики применяли против мигрантов методы, сравнимые с фашистскими, когда поливали людей водой с химикатами и распыляли вертолетным вихрем на большие территории. Он также напомнил, что польские военные перекидывали светошумовые гранаты на территорию Белоруссии, но об этом не пишут и не говорят.

Ситуация с мигрантами на границе Белоруссии и сопредельных с ней государств обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

На данный момент беженцы находятся в логистическом центре, предоставленном белорусской стороной.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021