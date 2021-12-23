Авиарейс из Магадана в далекий поселок Синегорье запустят в 2022 году

Новый пассажирский авиамаршрут, Магадан–Синегорье–Магадан, появится на Колыме в 2022 году. Рейс запустят в I квартале года, выполнять его будет самолет ТВС-2МС.

Для посадки и высадки пассажиров используют небольшой участок старой взлетно-посадочной полосы. Сейчас проводится ее подготовка.

Тариф пока не определен, но, как ожидается, он не будет превышать максимальную цену на авиаперелет в Магаданской области, порядка 2 тыс. рублей, пишет ИА MagadanMedia.

На сегодняшний день из Магадана совершается 11 рейсов в поселки на Колыме.

В 2019 году Владимир Путин подписал перечень поручений по вопросам повышения транспортной доступности, развития малой авиации, в том числе аэропортов Дальнего Востока.

В сентябре этого года президент поручил создать систему автоматического субсидирования авиабилетов для жителей Дальневосточного федерального округа.