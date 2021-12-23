На ТЭЦ в Улан-Удэ подали напряжение в пробном режиме после аварии

После возгорания на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Улан-Удэ на котлы подали напряжение в тестовом режиме. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Уже в предварительном порядке было подано напряжение на котлы. Разрабатывается схема параллельного энергоснабжения, но какое-то время потребуется, чтобы аварию ликвидировать», — отметил Цыденов в видеобращении, опубликованном 23 декабря.

Кроме того, глава региона заявил, что что подача тепла ограничена в Железнодорожном районе города. Власти попросили жителей не приводить детей в образовательные учреждения. На время восстановления деятельности ТЭЦ-1 в Улан-Удэ будет приостановлена работа ряда детских садов и школ, добавил он.

Финансирование, необходимое для ликвидации ЧП, «будет представлено в полном объеме и немедленно», уточнил Цыденов.

ТЭЦ-1, где произошла авария, снабжает теплом и горячей водой Железнодорожный, часть Советского и часть Октябрьского районов столицы Бурятии.

Авария произошла в ночь на 23 декабря. По данным властей, ее причиной стало короткое замыкание с дальнейшим возгоранием электрической проводки. Сотрудники МЧС оперативно его ликвидировали. Площадь пожара составила 60 кв. м., было два очага возгорания. Никто в результате происшествия не пострадал. Отключены оказались четыре котла. В ликвидации последствий задействованы порядка 100 человек.

По данным оперативного штаба, растопка котла № 2 в 13.30 (8.00 мск) должна выйти на рабочие параметры, также производится установка дизель-генератора для подключения конвейеров топливно-транспортного цеха.

Параллельно прокладываются временные кабельные перемычки в топливно-транспортном цехе и на котлоагрегат № 7, ориентировочный срок запуска 24 декабря.

После происшествия в Улан-Удэ был объявлен режим ЧС республиканского масштаба. Сейчас на месте аварии и в городских районах работают оперативные штабы.

Из-за пожара медики приостановили госпитализацию пациентов в городскую больницу Железнодорожного района Улан-Удэ, рассказала журналистам министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

В следственном управлении (СУ) СК России по региону сообщила, что по факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217.1 УК РФ («Нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»).