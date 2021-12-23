«Ъ»: регионам разрешили определять тарифы на электроэнергию для населения

Правительство России уполномочило регионы самостоятельно определять предельный объем потребления электроэнергии по льготным ставкам. Об этом 22 декабря сообщил «Коммерсант» со ссылкой на постановление кабинета министров.

Как следует из документа, регионы смогут применить дифференциацию тарифов на электричество для населения, причем он будет зависеть от объемов потребления. Также субъект сможет определить разные тарифы для отдельных групп населения.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минэнерго заверили, что для широких масс населения изменений не произойдет. Реформа коснется только «черных майнеров», которые пользуются льготами на электричество для организации систем для добычи криптовалюты, заверили в ведомствах.

Под теневыми майнерами имеются в виду люди, не регистрирующие свой бизнес, но устанавливающие в жилых помещениях и гаражах энергоемкое оборудование для майнинга криптовалюты. Сегодня они потребляют 500–700 МВт, а их численность может составлять 50–100 тыс. человек, сообщил «Известиям» источник в отрасли.

Превышающим минимум гражданам придется оплачивать электроэнергию по более высокой цене, отмечает издание. По его данным, методика объема пока не разработана, на разработку выделено два месяца.

Ранее можно было вводить разные шкалы тарифов в зависимости от объемов потребления в Крыму и Севастополе. Теперь возможность распространили на все регионы РФ.

9 декабря глава энергетического бизнеса En+ Михаил Хардиков сказал «Известиям», что рост потребления электричества майнерами под видом населения в 2021 году в целом по стране может составить более 20%.