МОК выразил сожаление из-за отказа НХЛ отпускать хоккеистов на ОИ-2022

Международный олимпийский комитет (МОК) выразил сожаление по поводу отказа Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от участия в Олимпиаде — 2022 года в Пекине. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 22 декабря на сайте МОКа.

О своем решении не посылать игроков на Олимпийские игры НХЛ сообщила в среду. Уточнялось, что решение принято на фоне переносов матчей в результате возросшего числа заболевших COVID-19 среди игроков. Кроме того, в лиге обеспокоены распространением нового штамма коронавируса «Омикрон».

В МОКе отметили разочарование относительно того, что спортсмены упускают еще одну возможность стать олимпийцами. Там также обратили внимание на то, что игроки стали движущей силой соглашения об участии, которое было достигнуто в сентябре между лигой и Ассоциацией игроков НХЛ.

«Тем не менее мы по-прежнему с нетерпением ждем выступления в Пекине лучших хоккеистов из других элитных лиг по всему миру», — заключили в МОКе.

Ранее, 23 декабря, заместитель главы канцелярии эпидемиологического контроля оргкомитета Игр Хуан Чунь заявил, что организаторы зимней Олимпиады – 2022 в Пекине сожалеют о решении НХЛ. По его словам, в комитете сделают всё возможное, чтобы не допустить вспышки коронавирусной инфекции непосредственно в ходе Игр.

22 декабря трехкратный чемпион мира по хоккею Валерий Каменский отметил, что из-за решения НХЛ Олимпиада «в зрелищности не потеряет». Он добавил, что все будут в одинаковых условиях.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.