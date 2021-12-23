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Первые автозимники открылись в Хабаровском крае

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Три ледовые переправы поставили на учет в Центре государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Две из них заработали в Хабаровском муниципальном районе, а третья открыта в Верхнебуреинском районе.

Это первые переправы в этом сезоне, получившие допуск к работе уже в соответствии с новым законодательством. Их владельцы направили в подразделения ГИМС МЧС заявления-декларации, прошли процедуру согласования и получили допуск к работе. Это означает, что все зимние дороги соответствуют требованиям безопасности на водных объектах.

Начальник Центра ГИМС ГУ МЧС по Хабаровскому краю Игорь Потапов рассказал ИА AmurMedia, что на обоих берегах оборудованы съезды, есть знаки дорожного движения, которые ограничивают скорость передвижения и грузоподъемность. Также в этих местах установлены дежурные посты со спасательным инвентарем.

Агентство поясняет, что в этом году из-за нестабильной погоды переправы начали открываться позже обычного. Влияние на это оказали перепады среднесуточных температур и снежные циклоны. Сейчас установилась морозная погода, поэтому формирование и укрепление толщины льда должно быть стабильным.

До конца года в Хабаровском крае откроется еще одна переправа — в Охотском районе.

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