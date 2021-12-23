В Литве призвали НАТО отвергнуть гарантии безопасности России

Североатлантический альянс не должен соглашаться с предложениями РФ по гарантиям безопасности. Об этом 22 декабря заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в беседе с изданием The Times.

«Мы не думаем, что какие-либо переговоры должны начинаться по тому, что было предложено Россией», — заявил Ландсбергис.

Как добавил министр, страны альянса не обсуждали вопрос возможной ликвидации военной базы на территории Литвы.

По словам Ландсбергиса, такое решение вряд ли возможно из-за напряженной ситуации в регионе. Наоборот, НАТО нужно дислоцировать больше войск в Восточной Европе, считает глава МИД Литвы.

Накануне НАТО привела силы быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF) в режим повышенной боевой готовности из-за «действий России». Повышение готовности связано якобы с наращиванием российских сил вблизи границы с Украиной, сообщил источник издания Welt в альянсе.

МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности 17 декабря.

Как говорится в документе, страны альянса обязуются исключить присоединение к альянсу Украины и дальнейшее расширение. США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР.

При этом Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной. Кроме того, стороны подтверждают, что не рассматривают друг друга в качестве противников. Участники договора поддерживают диалог и взаимодействуют по совершенствованию механизмов предотвращения инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве, в первую очередь на Балтике и в Черноморском регионе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сообщения сообщения западных СМИ о возможном «вторжении» РФ на Украину вбросами. По его словам, публикация таких статей является «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».