Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Литве призвали НАТО отвергнуть гарантии безопасности России
Общество
В атмосфере Москвы заметили редкую алмазную пыль
Общество
Приостановлена госпитализация в одной из больниц Улан-Удэ после аварии на ТЭЦ-1
Экономика
Российским регионам разрешили менять тарифы на электроэнергию
Мир
Папа римский и патриарх Кирилл могут встретиться после Пасхи
Мир
Боррель и Блинкен обсудили предложения РФ по гарантиям безопасности
Армия
БПК «Адмирал Левченко» войдет в состав ВМФ до конца 2022 года
Мир
Глава МИД ФРГ заявила о консенсусе с канцлером по «Северному потоку – 2»
Мир
В США одобрили таблетки компании Pfizer от коронавируса
Интернет
TikTok занял первое место рейтинга самых популярных сайтов в интернете

В Литве призвали НАТО отвергнуть гарантии безопасности России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Североатлантический альянс не должен соглашаться с предложениями РФ по гарантиям безопасности. Об этом 22 декабря заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в беседе с изданием The Times.

Оно им НАТО: зачем на Украину войдут иностранные войска
Североатлантический альянс приближается к границам России

«Мы не думаем, что какие-либо переговоры должны начинаться по тому, что было предложено Россией», — заявил Ландсбергис.

Как добавил министр, страны альянса не обсуждали вопрос возможной ликвидации военной базы на территории Литвы.

По словам Ландсбергиса, такое решение вряд ли возможно из-за напряженной ситуации в регионе. Наоборот, НАТО нужно дислоцировать больше войск в Восточной Европе, считает глава МИД Литвы.

Накануне НАТО привела силы быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF) в режим повышенной боевой готовности из-за «действий России». Повышение готовности связано якобы с наращиванием российских сил вблизи границы с Украиной, сообщил источник издания Welt в альянсе.

МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности 17 декабря.

Как говорится в документе, страны альянса обязуются исключить присоединение к альянсу Украины и дальнейшее расширение. США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР.

При этом Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной. Кроме того, стороны подтверждают, что не рассматривают друг друга в качестве противников. Участники договора поддерживают диалог и взаимодействуют по совершенствованию механизмов предотвращения инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве, в первую очередь на Балтике и в Черноморском регионе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сообщения сообщения западных СМИ о возможном «вторжении» РФ на Украину вбросами. По его словам, публикация таких статей является «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021