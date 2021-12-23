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В МИД РФ назвали блокировку RT DE проявлением цензуры со стороны ФРГ

МИД РФ: блокировка RT DE — это проявление цензуры со стороны Германии
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Блокировка YouTube-канала Russia Today на немецком языке в день его запуска и последующее отключение канала от телевещания являются проявлением цензуры со стороны Германии. Об этом заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

Накануне RT сообщил, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы телеканал RT DE, который вел вещание на немецком из студии в Москве. При этом в первый день вещания на YouTube канал был удален. В пресс-службе RT назвали это решение неправомерным и незаконным.

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«Можно вполне (считать блокировку канала проявлением цензуры. — Ред.). Мне кажется, так и надо воспринимать», — отметил дипломат в интервью «РИА Новости», опубликованном в четверг, 23 декабря.

При этом он напомнил, что подобный случай не является исключением. Лукьянцев обратил внимание на существующие «гонения на представителей либо российских, либо независимых СМИ», которые продвигают значительно отличающуюся точку зрения от принятой в определенных кругах на Западе.

«Тут надо сравнить, насколько некоторые государства, их слова о приверженности свободе СМИ соответствуют реальной свободе, которую они готовы обеспечить в информационном пространстве», — заключил уполномоченный МИД РФ.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не хотела идти «по пути удушения прессы», однако не исключает ответ на блокировку на Западе российских СМИ. Он отметил, что дискриминация в отношении российских СМИ наблюдается многие годы, а желание ответить зеркально возникало не раз.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 22 декабря подчеркнула, что Германия, не имея никаких юридических оснований, делает всё, чтобы вещание телеканала на немецком языке RT DE со спутника было невозможным. Она отметила, что спутник, с которого собирался вещать телеканал, частный.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, ситуация с блокировкой российских СМИ за границей является «новой ковбойской реальностью». Он уточнил, что «блокировка целого средства массовой информации в Европе противоречит самому европейскому духу».

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