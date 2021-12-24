В МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция комитета ГД по строительству и ЖКХ. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» в пятницу, 24 декабря, проходит пресс-конференция комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ, посвященная итогам работы комитета в осеннюю сессию и планам на 2022 год.

Какие новые законопроекты планируется внести в ГД? Какие изменения готовятся в сфере индивидуального жилищного строительства? Как можно решить проблему износа коммунальной инфраструктуры в России? Планируется ли развивать идею строительства арендного жилья для людей с невысокими доходами? Какие изменения необходимо внести в законопроект о правовом статусе апартаментов?

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