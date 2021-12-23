Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Литве призвали НАТО отвергнуть гарантии безопасности России
Общество
В атмосфере Москвы заметили редкую алмазную пыль
Общество
Приостановлена госпитализация в одной из больниц Улан-Удэ после аварии на ТЭЦ-1
Экономика
Российским регионам разрешили менять тарифы на электроэнергию
Мир
Папа римский и патриарх Кирилл могут встретиться после Пасхи
Мир
Боррель и Блинкен обсудили предложения РФ по гарантиям безопасности
Армия
БПК «Адмирал Левченко» войдет в состав ВМФ до конца 2022 года
Мир
Глава МИД ФРГ заявила о консенсусе с канцлером по «Северному потоку – 2»
Мир
В США одобрили таблетки компании Pfizer от коронавируса
Интернет
TikTok занял первое место рейтинга самых популярных сайтов в интернете

В Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявлен в четверг, 23 декабря, в Улан-Удэ из-за возгорания на ТЭЦ-1 — старейшей теплоэлектроцентрали в Бурятии. Об этом говорится в заявлении администрации города, опубликованном на странице в Instagram в разделе «Истории».

«В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 произошла авария, введен режим ЧС республиканского уровня», — отмечается в сообщении.

Авария на теплоэлектроцентрали произошла в ночь на четверг. По данным властей, ее причиной стало короткое замыкание с дальнейшим возгоранием электрических кабелей. Площадь пожара составила 60 кв. м., было два очага возгорания. Никто не пострадал. Были отключены четыре котла.

Начальник Главного управления МЧС России по Республике Бурятия Александр Марков пояснил, что пожар нарушил функционирование ТЭЦ-1. В связи с этим было введено ограничение на теплоснабжение потребителей и подачу горячего водоснабжения.

Власти города развернули пункты временного размещения для жителей, чьи дома могут остаться без отопления. В настоящий момент проводятся работы по восстановлению работоспособности объекта, задействованы порядка 100 человек.

По данным штаба, растопка котла № 2 в 13.30 (8.00 мск) должна выйти на рабочие параметры, также производится установка дизель-генератора для подключения конвейеров топливно-транспортного цеха.

Параллельно прокладываются временные кабельные перемычки в топливно-транспортном цехе и на котлоагрегат № 7, ориентировочный срок запуска 24 декабря.

После аварии на ТЭЦ было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217.1 УК РФ («Нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021