В Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявлен в четверг, 23 декабря, в Улан-Удэ из-за возгорания на ТЭЦ-1 — старейшей теплоэлектроцентрали в Бурятии. Об этом говорится в заявлении администрации города, опубликованном на странице в Instagram в разделе «Истории».

«В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 произошла авария, введен режим ЧС республиканского уровня», — отмечается в сообщении.

Авария на теплоэлектроцентрали произошла в ночь на четверг. По данным властей, ее причиной стало короткое замыкание с дальнейшим возгоранием электрических кабелей. Площадь пожара составила 60 кв. м., было два очага возгорания. Никто не пострадал. Были отключены четыре котла.

Начальник Главного управления МЧС России по Республике Бурятия Александр Марков пояснил, что пожар нарушил функционирование ТЭЦ-1. В связи с этим было введено ограничение на теплоснабжение потребителей и подачу горячего водоснабжения.

Власти города развернули пункты временного размещения для жителей, чьи дома могут остаться без отопления. В настоящий момент проводятся работы по восстановлению работоспособности объекта, задействованы порядка 100 человек.

По данным штаба, растопка котла № 2 в 13.30 (8.00 мск) должна выйти на рабочие параметры, также производится установка дизель-генератора для подключения конвейеров топливно-транспортного цеха.

Параллельно прокладываются временные кабельные перемычки в топливно-транспортном цехе и на котлоагрегат № 7, ориентировочный срок запуска 24 декабря.

После аварии на ТЭЦ было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217.1 УК РФ («Нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»).