Власти рассказали о состоянии найденной в овраге под Саратовом девочки

Состояние девочки, найденной в морозную погоду в овраге в селе под Саратовом, остается тяжелым. Об этом 23 декабря сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.

Ребенка из районной больницы перевели в клинику Саратова.

«Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Двух детей пяти и восьми лет нашли в селе Прокудино Аткарского района Саратовской области днем 22 декабря.

«Мальчик скончался в медицинском учреждении, девочка находится в реанимации», — говорится в сообщении на сайте областной прокуратуры.

В ходе предварительного расследования установлено, что утром 22 декабря 43-летняя мать рассердилась на детей, шарфом заблокировала доступ воздуха сначала сыну, затем дочери. Она удерживала детей до тех пор, пока они не перестали подавать признаки жизни. После этого женщина вынесла детей на улицу и оставила в овраге, расположенном неподалеку от дома.

СК по региону возбудил уголовное дело в отношении подозреваемой по п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью») и ч. 3 ст. 30 — пп. «а, в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух малолетних лиц, совершенное с особой жестокостью»).

Сотрудники полиции задержали подозреваемую в другом городе Саратовской области.