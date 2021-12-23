Глава МИД ФРГ сообщила, что достигла с канцлером Шольцем консенсуса по Nord Stream 2

Канцлер Германии Олаф Шольц и министр иностранных дел страны Анналена Бербок приняли решение, что сертификация трубопровода «Северный поток – 2» (СП-2) должна проходить «на основе европейского законодательства». Соответствующее заявление Бербок сделала 22 декабря в интервью Die Zeit.

Министр подчеркнула, что в данный момент пришла к консенсусу с Шольцем по данному опросу. При этом, по ее словам, кабмина Германии нет единой позиции по поводу СП-2.

«Сертификация была недавно остановлена ​​именно потому, что Федеральное сетевое агентство (немецкий регулятор. — Ред.) возражало против этих юридических вопросов. Не только в наших политических, но и в наших экономических интересах нельзя использовать энергию в качестве оружия для дестабилизации Европы. Вот почему Евросоюз пересмотрел свою газовую директиву», — объяснила Бербок.

Россия — часть «европейского дома», несмотря на ситуацию на украинско-российской границе, сказала министр. Также она выразила надежду на то, что вооруженный конфликт не вспыхнет.

Бербок, как представитель партии «Зеленые» ранее неоднократно высказывалась против газопровода. При этом Олаф Шольц уже отмечал, что СП-2 является экономическим, а не политическим проектом.

Так, 20 декабря Вольфганг Бюхнер, заместитель официального представителя кабмина ФРГ, сообщил, что канцлер Шольц полагает, что СП-2 — экономический проект, а сертификация трубопровода — «чисто административный процесс».

Говоря о требующих внимания аспектах, зампредставителя немецкого кабмина уточнил, что речь прежде всего идет о проверке соблюдения европейского права об анбандлинге — принципе распределения ролей владельца, оператора трубопровода и поставщика ресурса по разным юридическим лицам. По словам политика, сейчас этим как раз занимается Федеральное сетевое агентство.

Берлин отложил 16 декабря решение по сертификации газопровода как минимум до середины 2022 года.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.