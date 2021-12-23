За минувшие сутки в России выявили 25 667 случаев COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировали 25 667 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщили в четверг, 23 декабря, в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Больше всего новых случаев заболевания выявили в Москве (3062), Санкт-Петербурге (2198) и Московской области (959).

От осложнений на фоне коронавируса за прошедшие сутки скончались 1002 пациента. Выздоровели 41 645 граждан.

Всего с начала пандемии в России выявили 10 318 650 случаев коронавируса. Скончался 301 271 пациент, выздоровели 9 139 166 человек.

Накануне директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что мир еще даже не приблизился к концу пандемии, однако существуют средства для борьбы с коронавирусом. По его словам, миру не хватает коллективного желания среди всех стран вести всеобъемлющие и устойчивые программы по борьбе с COVID-19.

В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что система здравоохранения российской столицы доказала способность к долгосрочному противостоянию пандемии. Он указал на то, что Москва справляется с пандемией лучше многих других городов мира.

17 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова подчеркнула, что власти российских регионов должны наращивать темпы вакцинации от коронавирусной инфекции перед новогодними праздниками. Она добавила, что праздники не должны привести к новому витку заболеваемости в России.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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