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Путин проведет 17-ю большую пресс-конференцию

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Президент России Владимир Путин в четверг, 23 декабря, проведет ежегодную 17-ю пресс-конференцию. Глава государства пообщается с журналистами в очном формате.

На мероприятие, которое пройдет в Манеже, аккредитовано 507 журналистов.

Вопросов миллион: какие темы президент затронет на пресс-конференции
И почему именно этот формат общения важен для населения

Представители СМИ-иноагентов смогут воспользоваться правом задать вопрос российскому лидеру, указывал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, статус иноагента не запрещает работу СМИ в России.

Вместе с тем Песков объяснил участие украинского журналиста Романа Цимбалюка в пресс-конференции Путина. Представитель Кремля заверил, что Москва не хочет уподобляться украинским властям, которые запрещают работать российским журналистам в стране.

Президент России проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проходило только в период, когда Путин занимал пост премьер-министра, то есть с мая 2008 по май 2012 года.

Трансляцию ежегодной пресс-конференции Путина в 2020-м в эфире телеканалов смотрели свыше 7,3 млн россиян старше четырех лет, проживающих в больших городах. Она продолжалась 4 часа 29 минут, за это время российский лидер ответил более чем на 50 вопросов журналистов, а также обращений, поступивших в call-центр от граждан.

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