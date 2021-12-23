Путин проведет 17-ю большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин в четверг, 23 декабря, проведет ежегодную 17-ю пресс-конференцию. Глава государства пообщается с журналистами в очном формате.

На мероприятие, которое пройдет в Манеже, аккредитовано 507 журналистов.

Представители СМИ-иноагентов смогут воспользоваться правом задать вопрос российскому лидеру, указывал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, статус иноагента не запрещает работу СМИ в России.

Вместе с тем Песков объяснил участие украинского журналиста Романа Цимбалюка в пресс-конференции Путина. Представитель Кремля заверил, что Москва не хочет уподобляться украинским властям, которые запрещают работать российским журналистам в стране.

Президент России проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проходило только в период, когда Путин занимал пост премьер-министра, то есть с мая 2008 по май 2012 года.

Трансляцию ежегодной пресс-конференции Путина в 2020-м в эфире телеканалов смотрели свыше 7,3 млн россиян старше четырех лет, проживающих в больших городах. Она продолжалась 4 часа 29 минут, за это время российский лидер ответил более чем на 50 вопросов журналистов, а также обращений, поступивших в call-центр от граждан.