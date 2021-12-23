Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Приостановлена госпитализация в одной из больниц Улан-Удэ после аварии на ТЭЦ-1
Экономика
Российским регионам разрешили менять тарифы на электроэнергию
Мир
Папа римский и патриарх Кирилл могут встретиться после Пасхи
Мир
Боррель и Блинкен обсудили предложения РФ по гарантиям безопасности
Армия
БПК «Адмирал Левченко» войдет в состав ВМФ до конца 2022 года
Мир
Глава МИД ФРГ заявила о консенсусе с канцлером по «Северному потоку – 2»
Мир
В США одобрили таблетки компании Pfizer от коронавируса
Интернет
TikTok занял первое место рейтинга самых популярных сайтов в интернете
Общество
Аналитики заявили об удовлетворении 56% исков об утечках данных
Общество
В Сети зафиксировали предновогодний бум фишинговых сайтов

Свой «Хатико» появился в ЕАО

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В селе Дубовое в ЕАО на кладбище живет собака, хозяин которой умер более полугода назад. Истощенное животное питается чем придется.

Как рассказали зоозащитники из приюта для животных «Хатико», собаку пытались поймать, но она не идет на контакт. Пол животного также определить невозможно. Активисты опасаются, что собака не сможет пережить суровую зиму.

На призыв о помощи откликнулся житель села Дубовое. Он предложил привезти для собаки будку, где она сможет греться, пишет ИА EAOMedia.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что у собак нет представления о морали. Зачастую сами хозяева приписывают питомцам такие чувства, как вина и стыд. Это человеческие эмоции, они не свойственны собакам.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021