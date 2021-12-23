Свой «Хатико» появился в ЕАО

В селе Дубовое в ЕАО на кладбище живет собака, хозяин которой умер более полугода назад. Истощенное животное питается чем придется.

Как рассказали зоозащитники из приюта для животных «Хатико», собаку пытались поймать, но она не идет на контакт. Пол животного также определить невозможно. Активисты опасаются, что собака не сможет пережить суровую зиму.

На призыв о помощи откликнулся житель села Дубовое. Он предложил привезти для собаки будку, где она сможет греться, пишет ИА EAOMedia.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что у собак нет представления о морали. Зачастую сами хозяева приписывают питомцам такие чувства, как вина и стыд. Это человеческие эмоции, они не свойственны собакам.