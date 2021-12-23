В МЧС рассказали о работах по ликвидации возгорания на ТЭЦ в Улан-Удэ

Начальник Главного управления МЧС России по Республике Бурятия Александр Марков рассказал о ходе работ по ликвидации возгорания на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, произошедшего в ночь на 23 декабря.

По его словам, на пульт Центрального пункта Главного управления МЧС по республике сообщение о пожаре поступило в 3.32 (23.32 мск). На место выехали сотрудники подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному рангу вызова № 4.

«Через 7 минут с момента сообщения первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова. Благодаря оперативным и профессиональным действиям личного состава удалось в кратчайшие сроки локализовать, а в дальнейшем ликвидировать пожар на важнейшем объекте жизнеобеспечения города Улан-Удэ», — отметил Марков в беседе с «Известиями».

Он указал, что пострадавших и травмированных среди личного состава подразделений нет. По словам начальник ГУ МЧС по Бурятии, пожар нарушил функционирование ТЭЦ-1. Пришлось ввести ограничение на теплоснабжение потребителей и подачу горячего водоснабжения.

В данный момент, добавил Марков, проводятся работы по восстановлению работоспособности объекта.

После аварии на ТЭЦ в четверг второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления (СУ) СК России по республике Бурятия возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217.1 УК РФ (нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса).

Авария на старейшей теплоэлектроцентрали Бурятии произошла в ночь на четверг. По данным властей, ее причиной стало короткое замыкание с дальнейшим возгоранием электрических кабелей. Площадь пожара составила 60 кв. м., было два очага возгорания. Никто не пострадал.

Из-за происшествия в Улан-Удэ был объявлен режим ЧС республиканского масштаба. Сейчас на месте аварии и в городских районах работают оперативные штабы. Власти города развернули пункты временного размещения для жителей, чьи дома могут остаться без отопления после аварии на ТЭЦ-1.