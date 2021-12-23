В атмосфере Москвы заметили редкую алмазную пыль

Редкая алмазная пыль («осадки ясного неба») замечена в атмосфере Москвы. Об этом 23 декабря сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в условиях температуры минус 20 градусов и высокой влажности в воздухе образуется редкий вид твердых осадков, так называемая алмазная пыль. Это — мельчайшие ледяные кристаллы, парящие в атмосфере.

«В российской метеорологии данное явление носит название ледяные иглы. Алмазная пыль обычно образуется при ясном или почти ясном небе, поэтому его иногда называют также «осадками ясного неба», — отметил он на своей странице в Instagram.



Алмазную пыль замечают по вспышкам, возникающим, когда крошечные кристаллы, отражают свет.

«Этот сверкающий эффект дает феномену его название, так как он выглядит так, как будто в воздухе сверкает множество крошечных бриллиантов. Алмазная пыль часто ассоциируется с ореолами, такими как гало, ложная луна или солнце, световые столбы и т.д.», — объяснил синоптик.

Как отметил Тишковец, очень часто явление наблюдается в Арктике и Антарктике. Алмазная пыль напоминает туман, но состоит из кристаллов льда, а не из воды, добавил он.

Явление не опасно для людей, но создает проблемы для автоматизированных метеостанций аэропортов при измерении видимости и нижней кромки облаков.

В четверг в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков. Синоптики предупреждают жителей столичного региона о гололедице.

22 декабря специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде на Новый год в Москве. Так, будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит от -10 до -15 градусов.