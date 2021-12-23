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Штормовое предупреждение объявили в ЕАО из-за аномального мороза

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В ЕАО объявлено штормовое предупреждение из-за аномальных холодов. Рискам подвержены все сектора экономики, от объектов ЖКХ до транспорта и энергетического комплекса.

Аномально холодная погода ожидается с 23 по 27 декабря. Среднесуточные температуры воздуха будут ниже климатической нормы на семь и более градусов. Так, уже в ближайшие дни в некоторых районах автономии похолодает до –40 градусов.

По словам врио начальника ГУ МЧС по ЕАО Анатолия Панова, особое внимание должно быть уделено работе с населением в связи с превышением нагрузок на электросети и печи при обогреве жилья и автомобилей.

Большой риск возникает при работе общественного транспорта по рейсовым маршрутам между населенными пунктами. В спасательном ведомстве порекомендовали обеспечить наличие у водителей средств связи, чтобы своевременно эвакуировать пассажиров в населенные пункты.

Во все учреждения ЖКХ, главам муниципальных районов направили информацию о необходимости организовать дежурство на объектах ЖКХ и подготовить аварийные бригады, пишет ИА EAOMedia.

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